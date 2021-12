In 900 licenziati via Zoom

NEW YORK - Oltre 900 dipendenti della società di mutui Better.com hanno ricevuto la brusca notizia del loro licenziamento durante un webinar su Zoom.

«Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che sta per essere licenziato», si sente dire dall'Amministratore delegato, Vishal Garg, durante la videoconferenza, una registrazione della quale è stata visionata dal portale Forbes.

Visibilmente a disagio, nel video Garg informa che «è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio (in riferimento a un taglio simile del personale, ndr.), l'ultima volta ho pianto, questa volta spero di essere più forte». Il dirigente annuncia poi che ai dipendenti arriverà presto una mail dal dipartimento delle risorse umane, per maggiori dettagli sulla fine del rapporto di lavoro e sui relativi benefici.

Si tratta del 9% della forza di lavoro dell'azienda. Garg ha citato l'efficienza del mercato, le prestazioni e la produttività come la ragione dietro i licenziamenti.

«Dover condurre dei licenziamenti è straziante, specialmente in questo periodo dell'anno», ha in seguito commentato il CFO dell'azienda, Kevin Ryan, in una dichiarazione all'emittente statunitense CNN. «Tuttavia, un bilancio forte e una forza lavoro ridotta e concentrata ci permettono di giocare all'attacco in un mercato immobiliare in continua evoluzione».