La regina Elisabetta infortunata alla schiena

LONDRA - La regina Elisabetta II ha dovuto annullare la propria presenza alle commemorazioni del Remembrance Day, in onore dei caduti di guerra, a causa di uno stiramento alla schiena.

La monarca, 95 anni, sarebbe dovuta tornare oggi a mostrarsi in pubblico per la prima volta in seguito a quasi un mese di riposo che le era stato prescritto dai suoi medici. Ad ottobre, lo ricordiamo, aveva passato anche una notte in ospedale.

Ad informare della sua assenza, all'ultimo minuto, è stata una nota di Buckingham Palace: la corona di fiori sarebbe stata deposta a suo nome dal principe Carlo.

«La Regina, a causa di uno stiramento alla schiena, ha deciso questa mattina con grande rammarico che non sarà in grado di partecipare all'odierno servizio inanzi al Cenotafio di Londra», si legge nella nota.