Cisgiordania, scontri e morti

GERUSALEMME - Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi questa mattina in una serie di scontri a fuoco con forze di sicurezza israeliane nel corso di arresti di elementi di una cellula di Hamas in varie parti della Cisgiordania. Lo hanno fatto sapere le stesse forze di sicurezza citate dai media. Quest'ultimi paventano un bilancio maggiore.

Gli scontri a fuoco sono avvenuti a Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan e a Kafr Bidu, vicino Ramallah, mentre le forze di sicurezza erano in caccia di elementi della cellula di Hamas e in alcuni casi non sono ancora terminati. I media non escludono che possano ora avvenire lanci di razzi dalla Striscia.