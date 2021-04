Elisabetta non avrebbe intenzione di abdicare

LONDRA - Non ci sarebbero indicazioni che la Regina Elisabetta II abbia intenzione di abdicare dopo la morte del principe Filippo.

Lo affermano alcuni osservatori della monarchia britannica, interpellati dall'agenzia stampa Reuters. A cominciare dallo storico reale Hugo Vickers: «Posso assicurarvi che la regina non abdicherà. Ci sono tutte le indicazioni che Elisabetta è in ottima salute e con un po' di fortuna continuerà a essere la nostra sovrana il più a lungo possibile».

«Un lavoro per la vita»

La morte di Filippo sarà indubbiamente un duro colpo per la 94enne monarca: la coppia si era sposata nel 1947 e Filippo le è stato accanto (anzi, un passo indietro) nel corso di tutti i 69 anni di regno. Ma collaboratori ed esperti sostengono da tempo che l'eventualità del decesso di Filippo non rientra tra i fattori che possono portare Elisabetta a cedere il trono all'erede, il figlio maggiore Carlo.

«È un lavoro per la vita» disse una volta la regina e i suoi collaboratori a Buckingham Palace assicurano che non si tratta di un modo di dire: «La vita significa vita». Lo storico reale Robert Lacey, consulente storico per la celebre serie Netflix "The Crown", ha dichiarato: «Anche se potrebbe fare un piccolo passo indietro e vedremo il principe Carlo e il principe William avere più incarichi di rappresentanza... La regina rimarrà fermamente la regina».