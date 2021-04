Nave cargo alla deriva, evacuato l'equipaggio

OSLO - La nave da carico olandese Eemslift Hendrik è in balia delle tempestose onde del mare e rischia di capovolgersi e affondare al largo della Norvegia.

Lo indica l'agenzia stampa AP.

Fortunatamente, tutti i 12 membri dell'equipaggio - che hanno lanciato la chiamata di soccorso - sono già stati evacuati e recuperati dai soccorritori del Centro di Coordinamento di salvataggio norvegese, che hanno ripreso in un video l'operazione.

Tuttavia, è rimasto ora il problema della nave, che è ancora alla deriva e che potrebbe affondare da un momento all'altro. Se la nave affondasse, le autorità norvegesi sono preoccupate che il combustibile possa fuoriuscire dai suoi serbatoi.

Oggi è stata inviata una nave della guardia costiera per ispezionare la situazione dell'Eemslift Hendrik, che è a galla senza potenza nei motori a circa 130 chilometri al largo della città di Alesund.

Le autorità marittime hanno detto che il loro obiettivo è quello di capire come stabilizzare la nave in modo che non affondi, mentre cercano di assicurarsi che la nave non si schianti contro la riva. Nel frattempo, diversi elicotteri di sorveglianza pattugliano la zona per monitorare eventuali cambiamenti.

«Siamo ottimisti, ma allo stesso tempo ci sono onde alte 15 metri e forti venti. Le condizioni meteorologiche sono estreme», ha spiegato al giornale VG il Direttore delle emergenze dell'amministrazione costiera norvegese Hannes-Petter Mortensholm.