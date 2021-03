Il fiume si tinge di verde, a sorpresa

CHICAGO - A causa della pandemia molti appuntamenti legati alla celebrazione di San Patrizio sono stati annullati per il secondo anno consecutivo a Chicago, e non solo.

Ma il Municipio della città non ha voluto deludere completamente i propri cittadini, e a sorpresa ha deciso di far colorare il fiume di verde, come vuole la tradizione.

La colorazione del fiume nel weekend di San Patrizio ha sorpreso i cittadini, proprio perché il Municipio aveva annunciato che anche quest'anno non ci sarebbe stati i classici festeggiamenti.

«Anche se non siamo riusciti a riunirci, siamo stati in grado di onorare la lunga tradizione tingendo di verde il fiume Chicago, grazie ai Chicago Journeymen Plumbers. Se avete intenzione di uscire oggi, ricordatevi d'indossare la mascherina e di mantenere le distanze» ha scritto ieri su Twitter la sindaca Lori Lightfoot.

La colorazione verde del fiume è stata annunciata solamente a cose fatte, per evitare di creare assembramenti.

L'additivo utilizzato per colorare il fiume è naturale e non tossico, assicurano gli specialisti, che tuttavia non vogliono rivelare la sua composizione per paura che anche altre città possano appropriarsi dello stratagemma.

Le manifestazioni tuttavia rimangono vietate, anche se la città si è mossa per riuscire a organizzare comunque qualcosa in piccolo, rispettando le norme, come un concorso per la casa meglio decorata.

