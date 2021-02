"Allerta neve" rispettata: un velo candido ricopre Gerusalemme

TEL AVIV - L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Israele e su una parte del Medio Oriente ha colpito anche Gerusalemme.

Le autorità cittadine lo avevano previsto, decretando una "allerta neve" che si è concretizzata nelle scorse ore con una spolverata bianca. In alcune aree si è arrivati fino a 15 centimetri, segnalano i media. Non si registrano particolari disagi, fatta eccezioni per la circolazione stradale: è stata chiusa infatti la strada che conduce a Tel Aviv.

In molti hanno approfittato dell'occasione, piuttosto insolita, di vedere la Città Santa delle tre religioni monoteiste coperta da un velo candido per fare una passeggiata, scattare foto suggestive e anche per tirare qualche palla di neve.

