Premiati i bilzo balzo rosa a cavallo del confine tra Usa e Messico

NEW YORK - I bilzo balzo rosa posti a cavallo della barriera tra Usa e Messico nel luglio del 2019 sono stati insignite del prestigioso premio Design of the Year.

Per 40 minuti hanno allietato i due lati della recinzione metallica che separa El Paso, in Texas, da Ciudad Juárez in Messico, ricorda il Guardian.

Bambini e adulti hanno potuto giocare insieme, nonostante la barriera che li separava fisicamente. Il colore rosa acceso era a sua volta un omaggio ai memoriali del femminicidio di Ciudad Juárez, che ricordano le donne uccise nella città messicana.

I giurati hanno riconosciuto il valore «simbolicamente importante» e la «possibilità delle cose», all'atto dell'assegnazione del riconoscimento.

I due ideatori, i docenti universitari californiani Ronald Rael e Virginia San Fratello, hanno dichiarato che sperano che l'opera sproni le persone a interrogarsi sull'efficacia delle frontiere e che incoraggi il dialogo, anziché le divisioni.

«Penso che stia diventando sempre più chiaro» ha dichiarato San Fratello «con i recenti eventi nel nostro paese, che non abbiamo bisogno di costruire muri ma ponti». Ha aggiunto Rael: «I muri non impediscono alle persone di entrare nel nostro Campidoglio. I muri non impediscono ai virus di muoversi. Dobbiamo pensare a come possiamo essere connessi e stare insieme senza ferirci a vicenda».