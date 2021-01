Assalto al Campidoglio: anche PayPal e Airbnb contro la destra alternativa

SAN FRANCISCO - Dopo i fatti del Campidoglio, ora anche Airbnb e PayPal prendono le distanze dalla destra alternativa americana. La piattaforma per l'affitto di appartamenti e stanze di vacanza ha in particolare annunciato che sta cancellando le prenotazioni da parte di soggetti identificati come «violenti» a Washington DC - «anche appartenenti ai Proud Boys» - effettuate in vista dell'insediamento del presidente eletto Joe Biden. Paypal ha dal canto suo bloccato il sito di raccolta fondi GiveSendGo, che ha aiutato la colletta per la partecipazione all'attacco al Campidoglio.

Il gigante dei pagamenti digitali ha anche confermato a Reuters di aver chiuso un conto detenuto da Ali Alexander, uno degli organizzatori del raduno. La notizia è stata riportata in precedenza da Bloomberg, che ha citato una fonte non identificata.

«Airbnb condanna fermamente l'attacco della scorsa settimana al Campidoglio degli Stati Uniti e gli sforzi per minare il nostro processo democratico - scrive la società -. Continueremo a sostenere le nostre politiche comunitarie vietandola ai gruppi di odio e violenza quando veniamo a conoscenza di tali appartenenze».