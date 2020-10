Trump rischia di non esserci più? «Per questo Israele accelera sugli insediamenti»

HEBRON - Le autorità militari israeliane in Cisgiordania hanno anticipato al tribunale distrettuale di Gerusalemme che la settimana prossima emetteranno la licenza per la costruzione di 31 abitazioni per ebrei a Hebron.

Lo ha reso noto Peace Now secondo cui questo sviluppo è giunto inaspettato in quanto lo stesso tribunale di Gerusalemme ha fissato per la fine di gennaio un'udienza per esaminare ricorsi contro quel progetto avanzati dal municipio di Hebron e da Peace Now. Si tratta della costruzione di due edifici di sei piani dotati di un ampio parcheggio sotterraneo.

Peace Now ritiene che le autorità israeliane abbiano deciso di accelerare i tempi in considerazione del fatto che dalle elezioni presidenziali americane potrebbe emergere una nuova amministrazione ostile all'espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania.