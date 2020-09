Macron incontra Tikhanovskaya

VILNIUS - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato a Vilnius la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya e le ha promesso che l'Unione europea tenterà di mediare nella crisi politica bielorussa.

«Noi faremo del nostro meglio in quanto europei per aiutare a mediare», ha detto Macron ai giornalisti dopo l'incontro. La principale candidata dell'opposizione bielorussa alle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto ha confermato che il presidente francese «ci ha promesso di fare tutto per aiutare nella mediazione per la crisi politica nel nostro Paese».

Costretta a lasciare la Bielorussia subito dopo il voto, Tikhanovskaya ha poi detto all'AFP di aver accettato un invito di Macron a intervenire al Parlamento francese.

Nelle scorse settimane l'oppositrice ha già incontrato i ministri degli esteri dell'Ue e i leader di Polonia e Lituania.

Proteste di massa contro il regime di Aleksander Lukashenko si registrano da ormai oltre un mese e mezzo in Bielorussia, dove le autorità hanno spesso cercato di soffocare le manifestazioni pacifiche con la forza e con ondate di arresti.