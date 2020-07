Si parte per cercare vita su Marte

CAPE CANAVERAL - Pronta a partire la missione Mars 2020 dell'agenzia spaziale statunitense (NASA) destinata a portare su Marte il quinto rover americano, Perseverance, che è il primo progettato per cercare tracce di vita.

La partenza della missione è prevista domani 30 luglio dalla base di Cape Canaveral, in Florida, e punta anche a preparare la futura esplorazione umana, portando a bordo i materiali per tute e casco destinati agli astronauti che cammineranno sul pianeta rosso. «Questa è la prima volta nella storia che la Nasa ha dedicato una missione a ciò che chiamiamo astrobiologia, la ricerca della vita», ha rilevato l'amministratore della Nasa Jim Bridenstine.

Oltre alla ricerca delle firme della vita passata o presente, «la missione preparerà dei campioni da riportare sulla Terra in futuro e preparerà la futura esplorazione umana», ha osservato Adam Steltzner, a capo della missione Mars 2020, presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Per questo saranno testati i materiali destinati a tute e casco dei futuri astronauti che andranno su Marte e che dovranno schermarli dalla grande quantità di raggi cosmici e radiazioni che arrivano sulla superficie del pianeta rosso a causa della sottile atmosfera di Marte.

A bordo del rover Perseverance ci sarà lo strumento Sherloc (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) che avrà l'obiettivo di testare i campioni. I materiali che saranno testati «sono pensati per fabbricare lo strato esterno della tuta, poiché saranno esposti alla maggior parte delle radiazioni», spiega Amy Ross progettista di tute spaziali presso il Johnson Space Center della Nasa, che sta sviluppando le tute per Luna e Marte. Il materiale trasparente destinato alla visiera del casco, inoltre, è stato progettato per deformarsi ma non rompersi, in caso di urti, e per schermare gli occhi dalla luce ultravioletta.