Greta Thunberg dona un premio da un milione in beneficenza

LISBONA / STOCCOLMA - Greta Thunberg ha ricevuto il premio Gulbenkian per l'umanità, dal valore di un milione di dollari, e ha deciso di donare l'intero importo in beneficenza.

Il "Premio Gulbenkian per l'umanità" è il più ricco premio della Fondazione portoghese Calouste Gulbenkian. Le è stato assegnato per il modo in cui «è stata in grado di mobilitare le giovani generazioni per la causa del cambiamento climatico e la sua tenace lotta per modificare uno status quo che persiste da tempo», ha detto Jorge Sampaio, Presidente della giuria, come riportato dal Guardian.

«Sono più soldi di quanti io ne possa immaginare» ha commentato la giovane attivista, onorata, «e saranno donati, attraverso la mia fondazione, a diverse organizzazioni e progetti che lavorano per aiutare le persone in prima linea, colpite dalla crisi climatica e dalla crisi ecologica», ha spiegato l'adolescente svedese in un video postato online lunedì.

Per cominciare, 100'000 euro saranno devoluti alla campagna "SOS Amazon" della filiale brasiliana di Fridays for Future per rispondere all'emergenza Covid-19 in questo territorio. Lo stesso importo andrà anche alla "Stop Ecocide Foundation", che mira ad introdurre il reato di "ecocidio" nel diritto internazionale.

La giuria è composta da diversi rinomati scienziati ed esperti di clima, che hanno scelto Greta Thunberg tra 10 finalisti selezionati tra 136 candidati.

Nell'ottobre 2019, lo ricordiamo, la giovane attivista ha rifiutato un premio assegnato dal Consiglio nordico, affermando che «il movimento per il clima non ha bisogno di premi».