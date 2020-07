Macron vuole la mascherina obbligatoria in Francia

PARIGI - La Francia starebbe per introdurre l'obbligo dell'utilizzo di mascherine protettive in tutti i luoghi pubblici chiusi per arginare la pandemia di coronavirus, lo ha comunicato il Presidente Emmanuel Macron.

La pandemia sta infatti mostrando segni di ripresa, e «voglio che la maschera sia resa obbligatoria in tutti i luoghi pubblici chiusi», ha detto Macron in una rara intervista televisiva in occasione della festa nazionale, svoltasi in formato ridotto. Il Presidente ha anche indicato la data del 1° agosto per l'attuazione di questo provvedimento.

«Abbiamo segni» che il contagio «comincia a diffondersi nuovamente» in Francia, ha avvertito il Presidente francese. Il Covid-19, lo ricordiamo, ha causato il decesso di più di 30'000 persone nel Paese. Le autorità sanitarie hanno inoltre messo in guardia su un rilassamento generale dell'attenzione nei confronti del Covid.

Sabato, quattordici medici hanno chiesto «l'obbligo di indossare le maschere in tutti i luoghi pubblici chiusi» in Francia per evitare che l'epidemia si diffonda di nuovo. «La misura funziona molto bene sui trasporti pubblici, ma la situazione è più confusa nei luoghi pubblici chiusi (...) significa che le cose devono essere organizzate meglio», ha spiegato Macron.

«Dobbiamo prevenire e prepararci» ad un forte ritorno dell'epidemia, «saremo pronti», ha assicurato, aggiungendo, «abbiamo sia le scorte che una fornitura garantita».

Per quanto riguarda l'economia francese, il Presidente ha anticipato un aiuto di «almeno 100 miliardi di euro».