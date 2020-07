Svolta in Mississippi: addio alla storica bandiera

JACKSON - Svolta storica in Mississippi: il governatore Tate Reeves, repubblicano, ha firmato la legge che cancella i simboli confederati dalla bandiera dello Stato adottata nel 1894.

Era l'unica bandiera negli Stati Uniti in cui figuravano gli emblemi di un passato considerato razzista e legato all'oppressione dell'epoca della schiavitù. «Questo è un nuovo giorno per il Mississippi», esultano i promotori della legge.

Durante il fine settimana la Camera aveva approvato la rimozione della bandiera con 91 voti contro 23, e il Senato ha poi confermato la decisione per 37 voti contro 14.

La bandiera dovrà essere rimossa in modo «veloce, dignitoso e rispettoso» entro 15 giorni.

Solo nel 2001 gli abitanti dello Stato avevano votato per mantenerla così com'era.

Nuova bandiera - Entro settembre, stando a quanto riporta il New York Times, una commissione dovrà proporre un nuovo disegno, che dovrà essere votato a novembre. Non potrà contenere simboli della battaglia confederata e dovrà includere la frase "In God we trust".