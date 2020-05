Londra, luce verde ai test sierologici di Roche

LONDRA - Le autorità sanitarie britanniche hanno dato il via libera al test sierologico messo a punto da Roche per la verifica di un ipotetico contagio pregresso da coronavirus. L'annuncio è arrivato oggi da parte dell'agenzia Public Health England.

Il test sviluppato dal colosso farmaceutico basilese viene condotto come esame del sangue per la ricerca di anticorpi e appare in grado di determinare se una persona abbia già contratto in passato il Covid-19. Il prodotto è verificato come «altamente specifico» dagli esperti dell'istituto di Porton Down.

Resta da sottolineare che l'immunità permanente o temporanea di una persona guarita dal nuovo coronavirus non è al momento ancora provata scientificamente.