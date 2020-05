Niente bambù causa coronavirus: il Canada rimanda in Cina due panda

OTTAWA / PECHINO - Nemmeno i panda sono immuni dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento causate dal Covid-19. La Bbc rende noto che lo zoo di Calgary, in Canada, sta riportando in Cina due panda giganti a causa di problemi nel procurarsi bambù, pianta delle cui foglie si nutre questa specie protetta. Nei piani, i due animali avrebbero dovuto fare ritorno in Cina solo tra alcuni anni.

A causa dei voli cancellati e dei ritardi nelle spedizioni di bambù, che viene coltivato in Asia, lo zoo ha deciso che i due panda - la femmina Er Shun e il maschio Da Mao - sarebbero stati meglio in Cina, dove abbondano le forniture di questa pianta. «Se il bambù non va ai panda giganti, porti i panda giganti più vicini al bambù», ha commentato lo zoo di Calgary annunciando il trasferimento.