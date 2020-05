Abusivo a Disney World: «Pensavo fosse un paradiso tropicale»

BAY LAKE - Pensava di essere finito in un vero «paradiso tropicale». Si è invece ritrovato con le manette ai polsi per aver campeggiato all'interno di una proprietà privata. E non una proprietà qualsiasi, ma quella Discovery Island che appartiene al complesso di Disney World (attualmente chiuso a causa della pandemia), in Florida.

L'uomo, arrestato giovedì scorso dalla polizia della Contea di Orange, si trovava sull'isola da alcuni giorni e aveva pianificato di restarvi per una settimana. Per raggiungerla, hanno spiegato le autorità, ha certamente superato alcuni segnali di divieto e due cancelli chiusi.

Dopo averne notato la presenza sull'isola, le autorità hanno avviato le ricerche con alcuni agenti a piedi, supportati da un'imbarcazione e un elicottero. Il campeggiatore abusivo ha però dichiarato di non essersi accorto della presenza dell'aeromobile perché stava dormendo all'interno di una delle strutture dell'isola.

L'uomo, che è stato diffidato dall'avvicinarsi nuovamente alle proprietà Disney, è accusato di violazione di proprietà privata. Dovrà comparire di fronte a un giudice il prossimo mese di giugno.