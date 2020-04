Il premio di Human Act va a Greta, lei gira i soldi all'Unicef

COPENAGHEN - Greta Thunberg ha deciso di devolvere 100mila dollari, ovvero l'intero ammontare di un premio appena assegnatole, all'Unicef.

La giovane attivista ecologista ha ricevuto il premio dell'ente umanitario danese Human Act. L'organizzazione ha fatto sapere che devolverà ulteriori 100mila dollari al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. La Fondazione Thunberg ha confermato la notizia.

Il denaro verrà usato per lanciare una campagna a sostegno dei bambini, in particolare per la loro protezione dalle conseguenze della pandemia di coronavirus. Si chiamerà "Let's Move Humanity for Children in the Fight Against Coronavirus" e contribuirà a salvare vite umane e a promuovere misure sanitarie di contenimento del contagio.

«Come la crisi climatica, la pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dei bambini», ha affermato Thunberg, secondo una dichiarazione fornita dall'Unicef. «Colpisce tutti i bambini, oggi e in futuro. Ma i bambini svantaggiati soffriranno particolarmente».