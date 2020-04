Greta Thunberg: «Alziamo i salari del personale sanitario, invece di applaudire»

STOCCOLMA - «Applaudite il personale sanitario!... Ma dategli anche un salario più alto, delle migliori condizioni di lavoro, e risorse necessarie permanenti».

È così che si è lanciata nella discussione Greta Thunberg, la giovane attivista svedese nota per la battaglia climatica, senza mezzi termini. Il dibattito ruota attorno alla tendenza delle ultime settimane di applaudire il personale sanitario dai propri balconi, un gesto che ha attirato sia lodi che critiche.

«E magari, salviamo la mentalità "applausi-invece-che-finanziamenti" per le compagnie che inquinano», ha continuato Greta nel suo post su Facebook, concludendo con «un lento e reale applauso sarcastico a coloro che stanno distruggendo il nostro pianeta».

L'attivista svedese si era inoltre espressa già in precedenza nei riguardi della situazione climatica. Secondo Greta, la forte risposta globale alla pandemia di Covid-19 ha dimostrato quanto velocemente possa avvenire un cambiamento improvviso quando l'umanità si riunisce e agisce su consiglio degli scienziati. L'attivista sostiene che gli stessi principi dovrebbero essere applicati alla crisi climatica.

«Che ci piaccia o no, il mondo è cambiato» ha spiegato Greta, «ora sembra completamente diverso da com'era qualche mese fa. Potrebbe non essere mai più lo stesso. Dobbiamo scegliere una nuova via da seguire anche a livello climatico», ha detto al pubblico virtuale connesso su YouTube, in un incontro online per celebrare il 50° anniversario della Giornata della Terra.

«Se la crisi del coronavirus ci ha insegnato qualcosa, è che la nostra società non è sostenibile. Se un singolo virus può distruggere le economie in un paio di settimane, dimostra che non pensiamo a lungo termine e che non teniamo conto dei rischi», ha concluso Greta Thunberg.