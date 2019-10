«Almeno 24 civili uccisi nell'offensiva turca»

DAMASCO - Almeno 24 civili sono stati uccisi oggi nel corso dell'offensiva turca in corso in Siria. Lo riporta L'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus).

C'è anche un giornalista curdo tra le persone uccise oggi nel nord-est siriano da raid di artiglieria turchi mentre si trovavano a bordo di un pulmino lungo la strada tra Qamishli e la città frontaliera di Ras al Ayn/Serekaniye. Lo riferisce il sito di notizie curdo-siriano Hawar News, per cui lavorava il reporter ucciso, identificato come Saad al Ahmad. Assieme a lui è stato ucciso un giornalista straniero, ancora non identificato, mentre sei reporter sono stati feriti.