Pubblica un video in cui mangia un baby delfino, ma poi spiega i motivi

AMBURGO - Un pasto a base di cucciolo di delfino. È stata questa l’idea dello youtuber Inscope21, che lunedì ha creato scandalo pubblicando un video su Instagram. Nelle immagini si vede prima un piccolo di delfino in una vasca contenente del ghiaccio, poi dei filetti che cuociono in padella, e infine la cena vera e propria, dove viene gustata la pietanza. Scene che hanno fatto infuriare i follower di tutto il mondo. Ma a qualcuno è sorto il dubbio che l’animale non fosse reale. E infatti il giorno dopo è arrivata la smentita dallo stesso youtuber, che ha pubblicato un video in cui mostra di aver fatto letteralmente costruire il baby delfino con un stampante 3D, e di aver preparato tutto nei minimi dettagli.

L’obiettivo del 24enne non era, solo, quello di aumentare la propria popolarità (ha già diversi milioni di follower) ma soprattutto quello di rendere maggiormente consapevoli gli utenti sul cibo che mettiamo nel nostro piatto, come ha spiegato nel secondo video.

Insomma, lo youtuber ha creato una vera e propria bufala per attirare l’attenzione. Una volta raggiunto il suo scopo, ha poi diffuso il messaggio che gli interessava. Il video con il solo messaggio “fate attenzione a cosa mangiate” non avrebbe sicuramente ottenuto lo stesso risultato.