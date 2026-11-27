Ideale per piacevoli serate autunnali e invernali
Porta calore nella tua cucina e scopri le tue ricette di stufati preferite. Dai classici sostanziosi a base di carne ai piatti vegetariani, ce n'è per tutti i gusti.
Porta calore nella tua cucina e scopri le tue ricette di stufati preferite. Dai classici sostanziosi a base di carne ai piatti vegetariani, ce n'è per tutti i gusti.
Ora è il momento perfetto per gustare piatti brasati confortanti! La cottura lenta permette ai sapori di svilupparsi magnificamente. Un ottimo esempio è il manzo brasato con castagne . Cotto lentamente e meravigliosamente aromatico, è proprio quello che ci vuole per i mesi più freddi e le serate accoglienti.
Tanto tempo, tanto divertimento
Zuppa di goulash (vedi ricetta)
Riso Rosso con pollo brasato (vedi ricetta)
Spezzatino di manzo alla toscana con pere (vedi ricetta)
Pollo alla romana (vedi ricetta)
Ragù di manzo al vino rosso (vedi ricetta)
Ecco come preparare un piatto brasato perfetto
Amate la carne che si scioglie in bocca e i sughi ricchi e saporiti? Allora i piatti in umido sono perfetti per voi. Ecco cosa dovete sapere sulla brasatura.
Sapori da tutto il mondo
Ragù di manzo mediterraneo (vedi ricetta)
Spezzatino di manzo asiatico (vedi ricetta)
Pappardelle con porri (vedi ricetta)
Banale e gioco da ragazzi
Cannelloni con formaggio Raclette. Vai alla ricetta
Piatti raffinati a base di selvaggina e goulash
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