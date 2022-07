Dieci start up ticinesi in incubazione

I progetti selezionati, in ordine alfabetico sono:

Calanca Swiss Herbs, Rossa: produce oli essenziali di elevata purezza da materiali di scarto dell’agroforestale.

Carbon Zero, Curio: trasforma i prodotti di scarto, come la segatura, in carbone vegetale, per migliorare la qualità dei suoli in agricoltura.

Clownterapia a domicilio, Melano: un servizio che permette a clown-dottori volontari di visitare i pazienti in lungodegenza direttamente a casa.

EDUeScape digitale, Lugano: crea esperienze di apprendimento immersive e uniche, volte ad arricchire il programma scolastico delle medie e superiori.

Green Waste Disposal, Mendrisio: tratta e smaltisce i rifiuti solidi urbani con la pirolisi, producendo un fertilizzante che favorisce la crescita di vegetazione a rapida crescita.

Heat Neutral, Riviera: produce bruciatori adatti a diversi tipi di combustibili, annullando le emissioni di CO2.

Humus, Bellinzona: progetto di agricoltura ecologica, circolare e locale, che rigenera gli ecosistemi e promuove l'inclusione sociale e la sovranità alimentare.

Natural Networking, Capriasca: organizza attività nel bosco per bambini e giovani.

Stesso Mare, Verscio, Terre di Pedemonte: crea cortometraggi per bambini delle scuole elementari per affrontare il tema della sovrapproduzione, dell'accumulo e dello spreco di plastica nei fiumi e nei mari.

Testedirapa, Lugano: trasforma alimenti crudi che andrebbero altrimenti sprecati, in gustose conserve.