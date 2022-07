Radio Ticino in controtendenza: dati in continua crescita

Gli fa eco Marcello Tonini, Amministratore delegato e cofondatore di Radio Ticino: «Il lancio nell’ottobre scorso del canale televisivo “Radio Ticino Channel” mostra già i primi risultati incoraggianti, non solo sul nostro territorio, ma anche nella Svizzera interna. In Romandia, per esempio, abbiamo incrementato significativamente il numero di ascoltatori e Radio Ticino è l’emittente di lingua italiana più ascoltata subito dopo la prima rete nazionale. Sono orgoglioso del lavoro svolto da tutto il team della radio e confido in risultati ancora più positivi per il prossimo futuro, che per noi è carico di sfide e di opportunità da cogliere».