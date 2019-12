Un primo antipasto per Music on Ice

BELLINZONA - Primo antipasto della magia sul ghiaccio di Music on Ice: alle 18.45 di oggi Piazza del Sole ospiterà "Music on Ice on tour" nell'ambito degli eventi di Natale in Città.

Un’occasione per aver un’assaggio del nuovo show "Exodos", che andrà in scena il 10 e l’11 gennaio 2020 al Centro Sportivo di Bellinzona. Direttamente dal fantastico cast della kermesse, Samuel Contesti e la cantante Scilla Hess, accompagnati dalle giovani promesse del ghiaccio ticinese, si esibiranno in uno spettacolo gratuito sulla pista mobile di Piazza del Sole.

Natale in città è promosso da BellinzonaCity e Bellinzonese e Alto Ticino Turismo.