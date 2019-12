Après-ski alle Cave di Arzo

MENDRISIO - L’inverno arriva anche alle Cave di Arzo e l'Associazione Cavaviva, in collaborazione con Radio Gwendalyn, è lieta di invitarvi ad un evento con i fiocchi.

Sabato 14 dicembre dalle 14 alle 22 non perderti l'Après-ski nella magica location della Cava Broccatello. Un’ottima occasione per festeggiare il Natale in compagnia di amici, buona musica e Djs, vin brulé, raclette, caldarroste, arrosticini e tante altre sorprese. L’entrata è libera. Vin brulé e/o punch offerto a chi si presenterà in tuta da sci!

Line up musicale by radiogwendalyn:

Dalle 14 alle 16 Dj P-Kut (Lost in Waves) - P-Kut è un disc jockey eclettico, vincitore del DMC Italia nel 2015 e classificatosi 9° alle finali mondiali DMC di Londra. È da tempo inserito nel palinsesto di Radiogwendalyn che ci rinfresca con musica vecchia e nuova prevalentemente funk, soul, elettronica, hiphop, rap, house, bossanova, jazz, reggae, afrobeat e tutto quello che passa attraverso l’accurata selezione di Dj P-Kut.

Dalle 16 alle 18 Dj Pervert (Seventeen Seconds) - Dj Pervert (Herbert Pacton) è un attore professionista. Parallelamente segue in qualità di Presidente tutto il lavoro di Radio Gwendalyn ed è speaker e Dj presso la stessa Radio nel suo programma sulla musica anni 80 “Seventeen Seconds”. DJ Pervert vi accompagnerà in un viaggio attraverso la New Wave, Synthpop e Synthwave degli anni 80 toccando un po' tutti i grandi artisti che hanno contraddistinto il periodo storico a cavallo tra il 1979 e il 1990.

Dalle 18.30 alle 20.30 Jemani Jahka Sound & Biomassa Sound (The Garden) - Appassionati della musica e cultura gamaicana , da anni seguono le orme dei grandi sound system spaziando dallo ska alla Dancehall, passando per il rocksteady e reggae.

Dalle 20.30 alle 22 Dj Menez (musica anni '80 e '90).

In caso di cattivo tempo l’evento è rimandato a sabato 21 dicembre.