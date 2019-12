Un weekend per gli amanti del blues al Murrayfield Pub

CHIASSO - Doppio appuntamento live questo weekend al Murrayfield Pub di Chiasso. Questa sera si esibirà il cantante/chitarrista americano Shawn Jones, mentre domani, sabato 7 dicembre, sarà la volta del bluesman danese Big Creek Slim.

Nato e cresciuto nel cuore della California del Sud, dove ha imparato per esperienza come suonare e cantare il blues, anche grazie al padre che lo ha cresciuto a ritmo di Hank Williams, Shawn Jones è la sintesi dell’American Roots / Rock ed è rimasto fedele alle sue influenze: Rock, Rhythm & Blues, Jazz & Country. Una vocalità limpida e potente e un sound di chitarra grezzo e tipicamente californiano gli hanno permesso di farsi apprezzare in tutto il mondo.

Waylon Jennings rimase impressionato dalle performance live di Shawn e decise di prenderlo sotto la sua ala, offrendogli un contratto di gestione e l’opportunità di suonare con lui.

Il suo estro artistico lo ha portato a condividere il palco con artisti di prim’ordine del calibro dei Metallica, BB King, Joe Bonamassa, Buddy Guy, Robben Ford, e Johnny Winter.

La band è formata da Shawn Jones, Carlo Raiola al basso e Gianpaolo Feola alla batteria.

Sabato sarà la volta di Big Creek Slim, a.k.a. Marc Rune, nato e cresciuto a Ikast, una piccola città nella Danimarca centrale. Dopo aver viaggiato negli Stati Uniti per un lungo periodo, suonando blues e scrivendo canzoni, ora vive con la sua famiglia in Brasile, in una capanna sull’oceano, e il blues, soprattutto quello degli anni prima della seconda guerra mondiale, è diventato la sua vita.

In patria ha già ricevuto numerosi premi, tra cui il Danish Music Award per il miglior album blues nel 2016.

Entrambi i concerti inizieranno alle ore 22.00, e l’entrata è gratuita.