Al via domani Ticino Musica

LUGANO – Ad ormai pochi ore dall’inizio della 33esima edizione del festival Ticino Musica, tutto è ormai pronto per dare avvio alla manifestazione.

Come da tradizione sarà proprio il genere operistico ad aprire la rassegna, giovedì 18 luglio alle 20 nell’Aula Magna del Conservatorio a Lugano, con la première del “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, messo in scena dal team di cantanti, direttori e strumentisti dell’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”, coordinati da Umberto Finazzi per la parte musicale e da Stefanie C. Braun per il concetto scenico.

Per chi non potesse assistere a questa ouverture, sempre molto attesa, o non riuscisse a procurarsi un biglietto in tempo utile, “Don Pasquale” sarà riproposto domenica 21 alle 20 al Chiosetto di Sorengo, martedì 23 alle 20 nella hall del LAC e mercoledì 24 alle 21 nella Corte del Municipio di Bellinzona.

Accanto alle recite del capolavoro donizettiano, Ticino Musica propone un ampio cartellone con più di 70 eventi per lo più gratuiti che – tra recital solistici, musica da camera e performance di vari ensemble - vedono protagonisti i grandi maestri ospiti del festival, alcuni astri emergenti vincitori di importanti concorsi internazionali e i numerosi partecipanti ai corsi di perfezionamento dell’Academy, giovani talenti che a Ticino Musica trovano il giusto palcoscenico per affacciarsi alla realtà professionale.

Gli eventi, tra cui si annoverano anche conferenze, openclass ed esposizioni di strumenti musicali, avranno luogo ogni giorno non solo in diverse e suggestive location della Svizzera italiana, ma copriranno quasi quotidianamente tutto l’arco della giornata, con proposte di matinée, pranzi in musica e concerti pomeridiani, oltre ai “classici” concerti serali.

L'intero programma è consultabile su ticinomusica.com