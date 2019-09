Transiti stabili ma sempre più code al San Gottardo: «Come si spiega?»

BERNA - Le code chilometriche del San Gottardo approdano sul tavolo del Consiglio federale, oggetto di un’interpellanza di Fabio Regazzi che - sottolineando la regolarità dei transiti attraverso la galleria dal 1995 ad oggi - chiede di dare una spiegazione al considerevole aumento di disagi registrati nel corso degli ultimi anni.

«A fronte di questa preoccupante evoluzione sono state valutate delle misure per migliorare la situazione?», chiede il consigliere nazionale PPD invitando inoltre il Governo a ripensare in «modo più dinamico» l’attuale sistema “a contagocce” utilizzato per la gestione del traffico.