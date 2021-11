Le novità sui cantieri delle FFS in Ticino

BELLINZONA - Ci sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda i cantieri ferroviari in Ticino e a comunicarli sono le stesse Ferrovie in una nota diffusa questa mattina. Di che si tratta? Scopriamolo assieme, punto per punto (e stazione per stazione).

Riviera-Bironico, il cantiere appena aperto si protrarrà fino a fine 2022. Il motivo dei lavori è un adeguamento delle infrastrutture per un migliore accesso ai treni per tutti i viaggiatori. Si interverrà sul sottopasso (con due rampe nuove) così come sul marciapiede centrale. L'investimento complessivo, confermano le Ferrovie, ammonta a circa 6 milioni di franchi.

Mezzovico e Taverne-Torricella, nella galleria di Molincero fra le due stazioni si è iniziato a lavorare per adeguare la suddetta alla linea di Montagna del Monte Ceneri. Grazie a questo progetto, da metà 2023 anche lungo la linea di montagna del Monte Ceneri potranno transitare treni merci combinati di semirimorchi con altezza agli angoli fino a 4 metri. In totale lungo la tratta Giubiasco–Rivera–Vezia/Lugano-Vedeggio saranno adeguate sette gallerie. Per i passeggeri i disagi dovrebbero essere contenuti.



Maroggia-Melano, termina la prima fase dei lavori di rinnovo della stazione e dal 12 dicembre il marciapiede centrale verrà di nuovo riaperto e verrà resa agibile una nuova sala d'attesa. Nell'estate 2022 i lavori riprenderanno per l'aggiunta di due ascensori e il rifacimento delle scale ai due estremi dei binari. L'investimento complessivo ammonterà a circa 9 milioni di franchi.



Biasca, in dirittura d'arrivo i lavori di posa del nuovo sistema di scambi per agevolare l'inversione dei treni. Incluse anche strutture di servizio per un investimento totale di 6 milioni di franchi.