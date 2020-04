Perde il controllo dell’auto e finisce in un vigneto

MONTE CARASSO - Un automobilista 67enne stava scendendo da via ai Fracc, la strada collinare sopra Monte Carasso che porta a Curzutt, quando - erano circa le 9.30 - ha perso improvvisamente il controllo della propria vettura.

L’automobile guidata dall'uomo, domiciliato nella regione, mentre stava facendo retromarcia ed ha dapprima urtato il muretto sulla sua destra per poi finire fuori strada dalla parte opposta. La vettura è in seguito scivolata lungo la scarpata e ha terminato la propria corsa in un vigneto posto una decina di metri più in basso. Il conducente ha riportato ferite leggere ed è riuscito a uscire dal veicolo da solo. Insomma, per lui solo qualche escoriazione, ma un grosso spavento.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona e la polizia cantonale. La strada è stata chiusa per permettere il recupero dell'auto.

FVR / M. Franjo