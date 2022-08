Immenso dolore per la morte di Cesare Lotti

Tutti lo ricordano come una persona di grande cuore, minuziosa sul lavoro e gioviale nei rapporti umani. Cesare, che abitava a Ponte Capriasca, saluta prematuramente la moglie Bunyang, la mamma Donatella, il papà Sergio e la sorella Laura. Il funerale, come riporta il necrologio, si terrà venerdì 5 agosto dalle 10.45 partendo dalla camera mortuaria in direzione del tempio crematorio.