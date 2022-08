«È un turismo che tira, stiamo sprecando un'occasione»

Così non si rischia di incentivare il "campeggio selvaggio"?

«Rischi il "campeggio selvaggio" se non disponi di strutture adeguate. Perché se una persona arriva in Ticino col camper e non trova lo spazio apposito in cui sostare, poi magari va a cercare una soluzione nelle valli, in posti non autorizzati, creando problemi a contadini o residenti».