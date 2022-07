La Curva Sud non c'è più

Un vero colpo al cuore per chi in quella curva ha gioito, pianto (di rabbia e di felicità) e incitato le gesta dell'Ambrì. Un colpo al cuore che però era inevitabile. La demolizione della storica pista dell'HCAP - iniziata lunedì 11 luglio con il primo "colpo" di ruspa dato dal presidentissimo Filippo Lombardi - era infatti condizione imprescindibile per l'erogazione dei sussidi cantonali per la costruzione della Gottardo Arena.