Una torta con 108 candeline per la signora Lodomilla Ortelli

La signora ha ricevuto la visita dei famigliari, così come quella della capa Dicastero socialità, giovani e cultura, Nancy Lunghi. Nata nel 1914, proprio a Locarno in una famiglia numerosa, Lodomilla Ortelli ha studiato farmacia nella città di Zurigo, dove ha poi lavorato per alcuni anni prima del rientro in Ticino, dove nel 1947 si è unita in matrimonio con Sandro Ortelli. Nel 1968 ha rilevato e lavorato in una farmacia a Locarno, mettendo a disposizione la propria esperienza fino all’età di 85 anni.