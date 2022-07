«Il mondo non pende dalle labbra di Lugano»

I rappresentanti di ogni singola nazione parleranno "solo" un paio di minuti. Fa un po' sorridere, no?

«Ci sono delegazioni venute anche da molto lontano. Meglio due minuti rispetto a non avere la possibilità di parlare. A questi eventi sono abituato. I professionisti del ramo sanno dire in due minuti cose importanti che li distinguono da quanto hanno affermato i loro omologhi di altri Paesi. Non è la discussione in aula a cambiare le cose comunque. Bensì il lavoro degli "sherpa" dietro le quinte che preparano le risoluzioni, che le affinano per poi sottoporle al voto».



Clima surreale attorno al Palazzo dei Congressi. Quando l'ha visto blindato cosa ha provato?

«Per Lugano è uno scenario inusuale. Però è una cosa che io ho visto in tanti Paesi che ospitavano simili appuntamenti. Quello che tengo a precisare è che questa conferenza non va "venduta" come la fine del triste pellegrinaggio che l'Ucraina dovrà affrontare per cominciare la sua ricostruzione».