Lugano blindata: tutto quello che c'è da sapere

La polizia prevede comunque interruzioni e forte traffico su tutto l'anello della viabilità centrale, da corso Pestalozzi a via G.Cattori passando per via Clemente Maraini. Altre vie, come via Ciani e Viale Cassarate, e la stessa via Maraini, saranno interessate da chiusure prolungate (15-30 minuti). Anche la sosta e il parcheggio fuori dalle zone autorizzate non saranno tollerate. Il traffico pendolare e di transito verrà spostato verso l'uscita autostradale di Lugano Nord. Anche alla stazione di Lugano non mancheranno i disagi: la mattina del 4 luglio e la sera del 5 sono previsti blocchi della circolazione in zona Besso.