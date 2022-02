In Ticino 1'372 casi e cinque vittime in 72 ore

BELLINZONA - Fine settimana da 1'372 positivi in Ticino. Una media di 457 contagi al giorno. Numeri, questi, in linea con la media della scorsa settimana, di 647, e con le cifre dello scorso weekend, quando se ne erano registrati 1'367. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale attraverso l'odierno aggiornamento epidemiologico. Si registrano però cinque ulteriori decessi causati della malattia.

In ospedale - Ancora in calo i ricoverati per Covid nei nosocomi ticinesi, ora a quota 56, dieci in meno di venerdì. Di loro, sei si trovano in terapia intensiva (meno uno). Durante la terza settimana di febbraio, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 67,2 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 71 anni e il più anziano 84.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che il 72,1% della popolazione è completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 45,5% dei ticinesi ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,5% nella categoria degli over65.



Tio/20minuti



Tio/20minuti

Tio/20minuti