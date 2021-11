Bellinzona vede rosso per il 2022

BELLINZONA - Sarà un 2022 in rosso per in conti della capitale. Il preventivo, presentato oggi, stima infatti un disavanzo di 3.45 milioni di franchi. Il Municipio intende però mantenere invariato il moltiplicatore d'imposta (attualmente al 93%) e per gli investimenti si pone l'obiettivo (ambizioso) di 25 milioni netti. «La situazione rimane delicata, ma grazie alle prime misure adottate il risultato d'esercizio migliora di 4.5 milioni rispetto al 2021», precisa l'esecutivo.

Misure di correzione - La pandemia, non è una novità, ha colpito pesantemente le casse della Turrita. Per questo motivo già da qualche mese il Municipio ha dato il via a un lavoro di verifica di spese e ricavi, con lo scopo di adottare provvedimenti volti a ritrovare l’equilibrio finanziario. «Sarà un lavoro complesso e certosino che del quale nel 2022 vedremo solo i primi effetti a breve termine. L'obiettivo è quello di arrivare al 2024 con un pareggio». Ma in cosa consistono le misure di correzione imposte dal Municipio per migliorare i conti? Sotto la lente sono passati tutti i dicasteri e alla fine si è scelto di rinunciare a due responsabili di servizio di ottimizzare le sezioni di scuola elementare, di adeguare le tasse per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (che passa da 80 a 150 franchi), di revisionare il contratto di prestazione per la gestione del centro Somen e la convenzione del servizio pompieri e last but not least di puntare sulla crescita degli utili dell’AMB.

Sviluppo cittadino - Il Municipio però non ha pensato solo a tagliare. L'importanza dello sviluppo cittadino è infatti ritenuta «fondamentale». «Per dare seguito ai nostri progetti strategici attingeremo anche dal fondo di venti milioni di franchi messi a disposizione dal Cantone per l'aggregazione». Ma quali sono questi progetti, in parte già avviati? In particolare la Città punta sulla costruzione e il consolidamento del polo di attività e di ricerca bio-medico, il mantenimento di un importante attività tecnologica e industriale nella regione (Officine FFS), lo sviluppo del settore culturale e turistico con la valorizzazione della Fortezza, il potenziamento dei collegamenti e della mobilità pubblica (fermata ferroviaria in Piazza Indipendenza) e infine la la valorizzazione del territorio.