I Verdi chiedono il mantenimento dei test gratuiti

BELLINZONA - L’estensione del certificato Covid si rende necessaria per frenare l’aumento dei contagi ed evitare che si debba nuovamente decidere per dei confinamenti, molto più dannosi sia a livello sociale che economico.

Come la commissione etica nazionale nel campo medico, i Verdi sostengono però «la libertà di scelta: un obbligo vaccinale sia diretto che indiretto non è quindi accettabile», sottolineano in una nota stampa.

«In questo senso - proseguono - si impone la rinuncia dei test diagnostici a pagamento: la garanzia di non discriminazione per i non vaccinati, in particolare quelli meno abbienti, può essere soddisfatta solamente con il mantenimento dei test gratuiti». Per questa ragione i Verdi pretendono dal Consiglio federale di rivedere la sua decisione in merito alla gratuità del tampone.