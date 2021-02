Il Nebiopoli è entrato nelle case dei ticinesi

CHIASSO - Anche il Ticino è nella morsa del coronavirus. Ma questo non significa che i ticinesi non abbiano voglia di festeggiare il carnevale. Ecco quindi che ieri sera in molti hanno indossato i loro costumi per divertirsi al ritmo delle guggen.

Stiamo parlando del carnevale radiofonico che il Nebiopoli ha proposto dalle 19 alle 2 sulle frequenze di Radio Ticino. Un evento che ha riscosso molto successo, con «numeri che hanno superato le aspettative» come afferma Alessandro Gazzani, presidente del Nebiopoli.

In questo 2020 dai carnevali alternativi, per la Libera Repubblica Nebiopoli si tratta di un nuovo successo, dopo che la scorsa settimana aveva lanciato l'iniziativa “Pacco Momò”: un pacco pensato per sostenere l'economia locale, che è andato esaurito in poche ore.

Stavolta si trattava invece di coinvolgere gli amanti del carnevale, portando i festeggiamenti direttamente nelle loro case. E ha funzionato: «I dati streaming sono quintuplicati durante la serata e le fotografie pubblicate sui social non si contano più» dice infatti Matteo Vanetti, direttore dell'emittente radiofonica. «È emozionante aver regalato una serata spensierata ai ticinesi. Grazie alla fantasia e a un gruppo coeso di persone desiderose di reinventarsi, con poco siamo riusciti a dare tanto».

Instagram / Radio Ticino