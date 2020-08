Contratti di tirocinio: «La situazione sta migliorando»

BERNA - La situazione dei posti di tirocinio per il 2020 è (finalmente) stabile. Lo ha stabilito la task force "Prospettive tirocinio 2020", monitorando l'andamento nei Cantoni.

A livello nazionale, a fine luglio 2020 erano stati firmati quasi 66'000 contratti di tirocinio, l’1% in meno rispetto al mese di luglio 2019. Nella Svizzera tedesca non si nota praticamente alcuna differenza sul mercato dei posti di tirocinio. Rispetto al 2019, a fine luglio 2020 in alcuni Cantoni è stato firmato addirittura un maggior numero di contratti di tirocinio.

Che dire del Ticino? «Il ritardo è stato in parte recuperato nel mese di luglio», fa sapere la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Per la Svizzera italiana (così come in quella romanda) la fase di ricerca di un posto di tirocinio ha coinciso con il lockdown. «Nei Cantoni Vaud, Ginevra e Ticino il numero di contratti è quindi ancora molto basso, se confrontato con le cifre del resto del Paese e con lo stesso periodo del 2019». Tuttavia, «è stato possibile ridurre il ritardo accumulato tra i mesi di aprile e giugno: a fine luglio, i contratti di tirocinio firmati erano pari al 90% di quelli sottoscritti a luglio 2019».

Ancora posti vacanti per il 2020 - È ancora possibile stipulare un contratto di tirocinio per il 2020. Sul portale orientamento.ch è possibile consultare l'offerta dei posti di tirocinio dei vari Cantoni. Per il 2020, il 30 luglio erano disponibili ancora 12'622 posti.

Ogni mese sono circa 700'000 le ricerche effettuate sul sito. Nei mesi di marzo e aprile questo numero è diminuito di circa 408'000 unità rispetto allo scorso anno; rapportato agli stessi mesi del 2019, il calo è del 29%. Nei mesi di giugno e luglio, invece, le ricerche erano superiori di 321'000 unità rispetto al 2019, compensando ampiamente quelle non effettuate durante il confinamento.