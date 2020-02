Maratona con scivolata: «Riceverai importanti info sulla tua razza»

LUGANO/ZURIGO - Ai nastri di partenza di una corsa podistica siamo, per fortuna, tutti uguali. Solo dei numeri, nel senso positivo del termine. Ricchi o poveri, vecchi o giovani, più o meno allenati, bianchi, neri, gialli, rossi o verdi (dopo lo sforzo) la gara asfalta le differenze. Hanno perciò sgranato gli occhi i molti ticinesi che di recente hanno ricevuto una email con la conferma d’iscrizione ad una delle maratone più belle del circuito svizzero, quella in programma a Zurigo il prossimo 26 aprile: «Una settimana prima della gara - avvertiva lo scritto - riceverai un altro messaggio con le informazioni più importanti sulla tua razza».

Razza?! Non trattandosi delle Olimpiadi di Berlino del 1936, un allibito lettore ci ha invitato a far luce sullo svarione. Non è stato semplice, anche se lo “Zürich Marathon Team" non si è negato spiegando, in una prima email, che quelle sulla razza altro non erano che informazioni su «il codice promozionale FFS per l’arrivo in treno, l’emissione dei numeri di partenza, il villaggio al traguardo...». «Ich hoffe das ist verständlich?», «spero sia comprensibile» terminava gentilmente interrogativo il nostro interlocutore.

“Verständlich”, forse, chiaro no. E allora abbiamo insistito, ottenendo la frase originaria: «Eine Woche vor dem Lauf bekommst Du eine weitere Nachricht mit den wichtigsten Informationen zu Deinem Lauf». Come “Lauf”, corsa, sia diventato “razza” resta un mistero. Fatale per l’inciampo è forse stato passare dall’inglese “race”? Ma che razza di traduzione!

Foto lettore