Tassa sui rifiuti? «Il Cantone ha sbagliato anche con noi»

ISONE - La tassa base dei rifiuti a Isone è aumentata del 22,22%. A riferirlo, con tanto di tabella, è stato qualche giorno fa il Dipartimento del territorio (Dt), che punta il dito contro i comuni che non non hanno seguito le disposizioni previste con l’introduzione della tassa sul sacco. Ma non è vero, scrive oggi il Municipio di Isone. «Seguendo le regole dettate dal Dt abbiamo deciso di mantenere invariata la tassa base per i primi anni».

Numeri alla mano, l’Esecutivo cittadino mostra come da regolamento precedente una "famiglia tipo" pagava 50 franchi più 20 per ogni persona maggiorenne (50+20+20). Oggi, con il nuovo regolamento, la stessa economia domestica formata da due adulti paga 90 franchi.

Già Neggio, ieri, aveva denunciato l’errore commesso dal Cantone, che gli attribuiva un incremento del 33%. Isone, oltre al mantenimento della tassa base invariata, vuole far notare come la sua sia «tra le più basse del cantone».

Ma il Municipio non si ferma qui. «Teniamo a segnalare che questo modo di procedere, senza un’analisi globale di tutti i comuni, ci pare poco serio e superficiale», scrivono. E al Dt rivolge un consiglio che è una stoccata: «Un vero confronto sarebbe opportuno e andrebbe fatto confrontando la tassa base, la tassa sul sacco, così come le indicazioni dei relativi costi, utilizzando i dati di tutti i comuni ticinesi indistintamente».