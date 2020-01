«La tassa sui rifiuti? Noi l'abbiamo abbassata»

NEGGIO - L'introduzione della tassa sul sacco doveva essere accompagnato da una diminuzione della tariffa base sui rifiuti. Ma non è stato così in tutti i Comuni, come comunicava l'altro ieri il Dipartimento del territorio. E con tanto di tabella con le cifre, rivelava l'aumento percentuale applicato in diverse località. E annunciava verifiche contabili e amministrative.

Tra i Comuni in questione c'era anche Neggio, in cui la tassa base - secondo la tabella - sarebbe aumentata del 33%. Ma non è vero, scrive oggi il Municipio della località malcantonese: «La tassa base è stata adeguata al ribasso».

Infatti, come si evince dal comunicato, a Neggio le economie domestiche formate da persone sole pagheranno 160 franchi invece degli attuali 240, con una riduzione pari al 33%. Per quanto riguarda invece quelle formate da due o più persone, il ribasso è del 16,6% (da 240 a 200 franchi).