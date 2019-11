Abbiamo provato il panino con la "carne vegana" di Burger King

LUGANO - È uscito giusto questa settimana (lunedì) in tutta la Svizzera il Rebel Whopper di Burger King, ovverosia il primo hamburger da fast-food con dentro la “carne vegana” fatta in laboratorio e che oggi va tanto per la maggiore.

Nel caso di questa riedizione del celebre panino-bandiera della catena Usa si tratta della pseudo proteina animale realizzata dal marchio Impossible Foods che, assieme a Beyond Meat, è uno dei leader mondiali di questo particolarissimo tipo di prodotto.

Particolarità di quello di Impossible Foods, che è realizzata con soia modificata geneticamente, è l'aggiunta di una proteina particolare che la fa "sanguinare" come il trito di manzo vero.

Esulteranno i veg? Non proprio, anzi. Sono in molti quelli che si sono lamentati di un dettaglio decisamente fondamentale: il fatto che la simil-polpetta venga, o meno, cotta sulla medesima piastra di quelle “tradizionali”. Questo per molti è un aut-aut dal quale non si può transigere.

Interpellata dai colleghi di 20 Minuten, Burger King dichiara che però così non è, e garantisce che la tipologia di preparazione è «rigorosa». La “carne” Impossible viene infatti grigliata a parte.

Per, molti veg però potrebbe non essere sufficiente come conferma il presidente di SwissVeg Renato Pichler: «Il grasso animale potrebbe comunque finirci sopra, e poi non c'è garanzia che il personale si attenga alle disposizioni dell'azienda».

Insomma, il fatto che sia un prodotto a “norma” per chi non consuma carne, non può essere dato per certo. Forse per questo motivo il Rebel Whopper parrebbe essere più adatto a quei carnivori che, ogni tanto, vogliono provare qualcosa di diverso.

Sì, va bene, ma da mangiare com'è? Siamo andati giusto ieri a provarlo al Burger King di Lugano e, almeno stando a chi ce l'ha servito, eravamo i primi in assoluto. Soddisfazioni? Chi lo sa. In ogni caso, anche se l'aspetto non era proprio in linea col panino che tutti conosciamo il sapore non era poi così lontano: intendiamoci, non è mucca, e ha un retrogusto (minimo) differente ma non è affatto male. Vero è che molto fanno le salse (mayo e ketchup) così come la mitica cipolla cruda. Da provare? Diremmo di sì, anche solo per il gusto di lasciarsi stupire.

