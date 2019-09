La fedina di Xenia Peran torna bianca

BELLINZONA - La candidata della Lega Verde Xenia Peran è come criptonite per la macchina amministrativa dello Stato. Ad aprile, ricorderete, era stata stralciata dalla corsa al Governo e poi riammessa in extremis dal Tribunale federale (ciò che obbligò la Cancelleria a ristampare le schede elettorali). Cambiano le competizioni, adesso si tratta delle elezioni federali, ma gli errori restano. Stavolta a sbagliare è stato l’Ufficio federale di giustizia, inserendo nell’estratto del casellario giudiziale di Peran una condanna e una multa per infrazione grave alle norme della circolazione che in realtà oggi non c'è più. «Il mio casellario è fresco e lindo» dice l’avvocatessa a commento della rettifica pubblicata dal Foglio Ufficiale di oggi.

Quando alla “grave infrazione”, che lasciava presagire comportamenti da pirata della strada, è la stessa Peran ha spiegare quanto le accadde nel dicembre 2014: sorpresa da una nevicata con le gomme estive aveva chiamato il Tcs, ci fu un battibecco col soccorritore che invece di aiutarla segnalò l’automobilista alla polizia.

Non è la sola schiarita per Peran che comunica di averla spuntata davanti al Tribunale federale nei confronti del suo principale accusatore nella vicenda penale che l’ha vista condannata a 20 mesi sospesi dalla Corte d’appello e revisione penale per appropriazione indebita ai danni di un suo cliente. Una vittoria che, dice, ha riavviato il procedimento di revisione della sentenza.

Un traversia giudiziaria che è, conclude, la molla della sua attuale candidatura: «È stata una persecuzione. Chi più di una vittima del sistema può evidenziare le storture della macchina della giustizia. Per i casi normali funziona, ma i condizionamenti esistono e sono forti».