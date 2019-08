Casellario lindo per i candidati senatori, tranne Xenia Peran

BELLINZONA - La politica è metterci la faccia, ma sotto elezioni uno ce la deve mettere due volte. Candidarsi significa infatti essere disposti a rendere pubblico il proprio casellario giudiziario. Fa parte del gioco e sul Foglio Ufficiale di oggi, oltre all’elenco completo di tutti i candidati in corsa per il Consiglio nazionale, per i nove che si contenderanno le due poltrone al Consiglio degli Stati vengono rese pubbliche anche le eventuali condanne penali.

E se per otto di loro appare la scritta “Nessuna iscrizione”, per la candidata della Lega Verde Xenia Peran s’accende la spia rossa. Ma sorprendentemente non si tratta della condanna a 20 mesi sospesi per due anni emessa a gennaio dalla Corte d’appello e revisione penale per appropriazione indebita ai danni di un suo cliente (e confermata lo scorso 11 luglio dopo che il Tribunale federale ha respinto una domanda di revisione).

No, sul casellario di Peran compare una condanna per infrazione alle norme della circolazione. Un’infrazione grave avvenuta sulle strade del canton Svitto e punita dal tribunale lo scorso 11 dicembre. Cosa sia successo non si sa, ma ha ricevuto una multa di 2’200 franchi, nonché una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a 320 franchi sospese per due anni di prova.