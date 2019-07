Mancano poche ore all'inizio dell'evento più atteso dell'estate

LUGANO - Ci siamo. Tecnica, audio e luci sono state controllate, le tendine sono pronte, i bar sono in fase di caricamento e il viale è stato alberato. L'atmosfera magica, invece, la creerà il pubblico che a partire da questa sera si godrà la buona musica del Roam Festival. Tre giorni con grandi nomi della scena indie, electro pop e alternative.

Si parte questa sera con The Japanese House e il quartetto britannico dei Metronomy. Venerdì andranno in scena Lea Porcelain e la musica elettronica ed elegante di Apparat. Ma sarà anche una serata dal sapore ticinese grazie a Under Changeover, progetto del musicista ticinese Adriano Iiriti. E per l'ultima serata White Lies e dj set di Alex Neri (Planet Funk).

Se la buona musica è garantita, la bellezza la regala la location del Parco Ciani, direttamente di fronte al lago. E ci sarà anche tio/20minuti con il mitico T2.

I presupposti ci sono tutti per un evento coinvolgente la cui macchina organizzativa si muove tutto l'anno. E, nonostante le previsioni meteo non siano delle migliori, non mancheranno spettacolo e divertimento.

tio/20minuti - Davide Giordano